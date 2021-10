David Guetta weer uitgeroepen tot beste dj, Martin Garrix nummer twee

David Guetta is opnieuw uitgeroepen tot de beste dj van de wereld. De Fransman staat net als vorig jaar op de eerste plek in de top-100 van het Britse tijdschrift DJ Mag. Dat werd vanavond bekendgemaakt op het Amsterdam Music Festival (AMF) in AFAS Live in Amsterdam.

De Nederlandse dj's Martin Garrix en Armin van Buuren eindigden op plek twee en drie. Voor Guetta is het de derde keer dat hij de meeste stemmen van het publiek krijgt: behalve dit en vorig jaar won hij ook in 2011.

De jaarlijkse uitreiking vond dit jaar in aangepaste vorm plaats. Er was plek voor een beperkt aantal geselecteerde toeschouwers en wereldwijd was de show te volgen via een livestream. Naast de bekendmaking van de winnaars waren er optredens van Van Buuren en de Nederlandse dj's Afrojack en Don Diablo.