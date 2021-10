Bijbel voor de 21e eeuw is af, maar ook deze zal weer discussie oproepen

De koning heeft vanmiddag het eerste exemplaar in ontvangst genomen in de Grote Kerk in Den Haag. Daarnaast kregen tien vertegenwoordigers van de kerk de NBV21 uitgereikt. Onder hen is ook Theoloog des Vaderlands Almatine Leene, die deze nieuwe versie van de Bijbel zondag meteen zal gebruiken.

Leene verwacht dat kerkgangers en lezers van de Bijbel aan de ene kant heel blij zullen zijn met de nieuwe uitgave. Bijvoorbeeld omdat de teksten beter aansluiten bij ons dagelijks taalgebruik. "Maar het kan ook emotioneel zijn. Sommigen kennen teksten uit hun hoofd en die teksten kunnen nu anders zijn." Ze verwacht dat het vooral wennen is, en dat kost tijd.

Ad van Nieuwpoort, predikant in Bloemendaal en Overveen, is kritisch. Hij vindt het jammer dat gekozen is om het boek begrijpelijk te maken. "Daar is de Bijbel niet voor bedoeld. Het is een vreemd boek en een rijk boek vol poëzie en metaforen." De Bijbel moet volgens hem een zoektocht zijn. "De verdieping ontstaat door het met elkaar te lezen en te bespreken."

Aanpassingen

Al direct in de tweede zin van de Bijbel staat de eerste verandering. 'De aarde was nog woest en doods...' is nu 'De aarde was woest en doods...'. In de vertaling van 2004 was het woord 'nog' erin gezet om het verband sterker aan te zetten, maar lezers vonden dat onnodig. En volgens de vertalers werkt het beter om het opener te formuleren zonder 'nog'.

Klacht nummer een over de vorige versie was het ontbreken van de eerbiedshoofdletters. Hoogerwerf: "De gedachte was in 2004 dat die zouden verdwijnen uit het Nederlands. Maar die hoofdletters worden bij Hij en U nog steeds gebruikt." De Theoloog des Vaderlands is blij dat de eerbiedshoofdletters terug zijn: "Het is een gevoel, maar ik vind het mooi."

'Claudia-de-Breij-vertaling'

Dominee Van Nieuwpoort wijst op een voorbeeld van een wat hem betreft niet geslaagde correctie in het boek Ruth. 'Spreid toch je vleugels uit over je dienares' zegt Ruth in een liefdesnacht tegen Boaz. Dat is veranderd in 'Wilt u mij bij u nemen'. Van Nieuwpoort vindt dat een Claudia-de-Breij-vertaling. "De tekst uit 2004 laat nog iets te raden. Laat die poëzie staan, het is nu platgeslagen."

Leene vertrouwt erop dat de nieuwe vertaling goed is. Ze werkt sowieso met verschillende vertalingen, want elke vertaling is beperkt, geen enkele is volmaakt. Door alle aandacht die er is voor de NBV21 hoopt ze dat het mensen nieuwsgierig maakt en dat ze de Bijbel (weer) gaan lezen.