Vier op de tien bedrijven ontvingen coronasteun

Vier op de tien bedrijven met twee of meer medewerkers heeft in de afgelopen anderhalf jaar minstens één periode coronasteun ontvangen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van cijfers over de vijf steunpakketten die tussen maart 2020 en juni 2021 beschikbaar werden gesteld.

In totaal gaat het om 162.000 bedrijven die loonsteun of een tegemoetkoming voor de vaste lasten ontvangen hebben. Aan het begin van de coronacrisis, in het tweede kwartaal van 2020, ontvingen de meeste bedrijven gelijktijdig coronasteun. 35 procent van de ondernemingen met twee of meer medewerkers kreeg tijdens die eerste lockdown steun.

Langdurige steun voor bioscopen

26.000 bedrijven kregen alle vijf perioden steun. In totaal is dat 6 procent van alle bedrijven met twee of meer medewerkers. Zo kreeg 80 procent van de bioscopen de hele coronaperiode steun. Ook een fors deel van de theaters, schouwburgen, busreisbedrijven, hotels en restaurants ontving continu coronasteun.

Van het zesde en laatste steunpakket zijn de cijfers nog niet compleet, dus de aantallen kunnen nog iets oplopen. Op 1 oktober eindigden de generieke steunpakketten. Er lopen nog een aantal steunmaatregelen door die bedoeld zijn voor de nachthoreca en de evenementenbranche.