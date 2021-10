Organisatie sinterklaasintocht Leeuwarden trekt zich terug

De Stichting Sinterklaas Intocht Leeuwarden (SSIL) organiseert dit jaar geen feestelijke intocht in de Friese hoofdstad. De organisatie vreest dat protesten tegen het uiterlijk van de pieten de boventoon gaan voeren.

Leeuwarden had gekozen voor grijze pieten. Kick Out Zwarte Piet (KOZP), de groepering die wil dat zwarte pieten worden afgeschaft, maakte bezwaar en pleit voor roetveegpieten, meldt Omrop Fryslân. KOZP had om die reden een protest gepland tijdens de intocht.

Demonstratie

De organisatie denkt dat die demonstratie en mogelijk een tegendemonstratie ertoe leiden dat de veiligheid voor het publiek onder druk komt te staan. Het SSIL heeft zich daarom teruggetrokken.

"Om de intocht van Leeuwarden toch door te kunnen laten gaan, trekt de complete organisatie van SSIL zich terug en dragen wij, met pijn in het hart, de volledige stichting over aan andere organisatoren en vrijwilligers."