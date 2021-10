'Consument is grootste belemmering voor verdere verduurzaming landbouw'

De grootste belemmering voor verdere verduurzaming van de landbouw zijn consumenten zelf. Zij zijn niet bereid om meer te betalen voor duurzamere producten als er een goedkoper alternatief is. Dat zegt de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die hiernaar onderzoek liet uitvoeren onder consumenten.

Overschakelen

Onderzoekers hebben aan mensen gevraagd of zij bereid zouden zijn om wat meer te betalen voor duurzame producten als het duurder werd. De mensen konden ook kiezen voor het reguliere product.

Het product hoefde maar een klein beetje duurder worden voordat mensen overschakelden naar het minder duurzame product, zegt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter bij de ACM.

Export

Er is wel een groep die bereid is biologische producten te kopen. Volgens Snoep groeit die groep ook langzaam, maar is die niet groot genoeg om een brede omschakeling in de landbouw te forceren.

Daarnaast is een groot deel van de producten bestemd voor de export. Ook in het buitenland zouden mensen dus meer moeten willen betalen voordat de landbouw in Nederland om kan schakelen naar duurzaam.

Onteigening in uiterste geval

Om het verschil tussen de goedkopere producten en de duurzame producten te verkleinen zouden er subsidies voor duurzaam producerende boeren kunnen komen, zo stelt de ACM voor. Ook een btw-verlaging zou de producten goedkoper kunnen maken.

Daarnaast zijn er waarschijnlijk maatregelen nodig om de productie van niet-duurzame producten te beperken, zegt de ACM. Als voorbeeld noemt de toezichthouder een verhoging van duurzaamheidseisen binnen de Europese Unie of Nederland, de vrijwillige uitkoop van boeren die niet kunnen omschakelen of, in het uiterste geval, onteigening van boeren.

Het zijn oplossingsrichtingen, benadrukt Snoep. Uiteindelijk is het aan de politiek om te kiezen.