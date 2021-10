Arrestaties in Rome na betoging tegen invoering coronapas op werkvloer

De Italiaanse politie heeft twaalf demonstranten opgepakt die gisteren in Rome slaags waren geraakt met agenten. Onder de arrestanten zijn ook leiders van de neo-fascistische beweging Forza Nuova. In de hoofdstad werd gisteren gedemonstreerd tegen de invoering van de coronapas op de werkvloer.

Duizenden mensen gingen de straat op om hun onvrede over de pas te uiten. De betoging verliep hier en daar grimmig. Een groep mensen viel een vakbondskantoor binnen en richtte daar vernielingen aan. Ook probeerden demonstranten door een politierij te breken toen zij op weg waren door het centrum richting het kantoor van premier Draghi.

's Nachts probeerde een groep op de eerste hulp van een ziekenhuis in te breken. Daar werd een van de betogers behandeld. Verplegend personeel wierp barricades op om zichzelf te beschermen.

Pas vanaf vrijdag verplicht

De woede van demonstranten betreft de zogenoemde green pass, die vanaf vrijdag verplicht is voor werknemers om op de werkvloer te komen. Zowel werkgevers als werknemers kunnen hoge boetes verwachten als ze zich niet aan de maatregel houden.

Met de pas toont iemand aan negatief getest te zijn of ten minste een coronavaccinatie te hebben gehad of recent hersteld te zijn. De pas is al enige tijd verplicht in musea, sportscholen, overdekte horeca en in het openbaar vervoer en op binnenlandse vluchten.