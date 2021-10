Geen brandstof voor energiecentrales: Libanon hele weekend zonder stroom

Libanon zit waarschijnlijk tot maandag zonder stroom, nu de twee grootste energiecentrales dicht zijn omdat er geen olie meer is om elektriciteit op te wekken. Libanon zit in een diepe economische crisis. Door de hyperinflatie is de waarde van de nationale munt zo ver gedaald, dat er geen geld is om brandstof te kopen.

Gisteren viel de eerste centrale uit, vandaag de tweede. "Het elektriciteitsnetwerk ligt sinds 12.00 uur plat en het is onwaarschijnlijk dat er voor maandag weer geleverd kan worden", zei een bron bij de regering tegen persbureau Reuters.

Volgens deze bron wil het staatsenergiebedrijf de olievoorraad van het leger aanspreken om in ieder geval tijdelijk weer stroom te hebben, maar het kan nog even duren voordat het zover is.

Generatoren

Stroomstoringen zijn in Libanon aan de orde van de dag. "Het staatsenergiebedrijf levert al jaren maar een paar uur per dag elektriciteit", zegt correspondent Daisy Mohr. "Libanezen delen vaak een generator om in de andere uren elektriciteit te hebben."

Maar doordat de nationale munt door de crisis gedevalueerd is, hebben veel mensen geen geld om voor de generatoren brandstof aan te schaffen. Mohr, die in Beiroet woont, heeft sinds kort zonnepanelen, maar ook dat is een oplossing die veel mensen niet kunnen betalen.

Ziekenhuizen

Ook ziekenhuizen en bedrijven zoeken ook naar creatieve oplossingen. "In het ziekenhuis zijn mensen 24 uur per dag bezig om de generatoren draaiend te houden. Een groot deel van dat werk gaat naar het zoeken van betaalbare brandstof. Maar de generatoren kunnen niet de hele dag draaien. Dan moet de keuze worden gemaakt om bijvoorbeeld de airco uit te zetten of het licht op bepaalde afdelingen uit te doen. Als op de intensive care de stroom uitvalt, vallen er doden."

Mohr maakte vorige maand deze reportage over de crisis in de Libanese gezondheidszorg: