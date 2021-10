Polonaise in Reek nu er weer een supermarkt in het dorp is

Het Oost-Brabantse dorp Reek is vanochtend uitgelopen voor de opening van een supermarkt. De inwoners gingen in een bonte stoet dansend naar binnen, voorafgegaan door de harmonie die Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad speelde. Het is voor het eerst sinds zes jaar dat er weer een winkel is in Reek.

"Ik kan mijn groentetuin wel op gaan ruimen", zegt een dolgelukkige man tegen Omroep Brabant. "Het assortiment is daar zo groot."

De komst van de supermarkt naar Reek heeft een lange geschiedenis. Het dorp met ruim 1900 inwoners had al een tijd geen winkel meer toen Aldi een jaar of vier geleden met het plan kwam om een filiaal te bouwen. Voor de inwoners was dat goed nieuws. Maar de eigenaren van supermarkten in de omliggende dorpen Schaijk en Zeeland maakten bezwaar.

Op een gegeven moment legde de rechter de bouw van de nieuwe winkel stil. De inwoners van Reek lieten het er niet bij zitten en begonnen een boycotactie tegen de supermarkten in de buurdorpen. Ook riepen ze de gemeente op om in te grijpen.

Rechtszaken ingetrokken

Uiteindelijk is een compromis bereikt. De rechtszaken zijn ingetrokken. Aldi mag er komen voor een proefperiode van vijf jaar. Daarna wordt gekeken of de gevolgen voor de andere ondernemers in de gemeente acceptabel zijn. Als het experiment slaagt, komt er een definitieve vestiging, een paar honderd meter van de tijdelijke winkel.