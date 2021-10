Winkel Multivlaai in Rotterdam beschoten

Onbekenden hebben vannacht het filiaal van Multivlaai in Rotterdam-Alexander beschoten. Niemand raakte gewond. De winkel blijft vandaag dicht.

Een aantal personeelsleden ontdekte vanochtend vijf kogelgaten bij het openen van de vlaaienwinkel in winkelcentrum Alexandrium, meldt de regionale omroep Rijnmond. De politie kwam, vond verschillende kogelhulzen en stelde een onderzoek in. Dat heeft nog niet tot de aanhouding van verdachten geleid.

Opvallend is dat de politie rond 01.30 uur vannacht ook al naar winkelcentrum Alexandrium was gekomen, naar aanleiding van een telefoontje over harde knallen. Toen troffen agenten daar niets aan.

Multivlaai is een keten met meer dan tachtig winkels. Alle winkeliers zijn zelfstandige franchisenemers en eigenaar van hun eigen zaak.