'Veiligheidsdiensten hielpen Nederlandse infiltrant niet'

Een Nederlander die jarenlang geïnfiltreerd was in een terroristisch netwerk en informatie doorspeelde aan de AIVD en de CIA, kreeg geen hulp nadat hij doodsbedreigingen had ontvangen, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

Door zijn inlichtingen werd onder meer het brein achter de aanslag op Bali in 2002 opgespoord en gedood. Ook kon op basis van zijn informatie een IS-leider in Syrië en twee andere belangrijke terroristen worden gedood.

De missie

De man wist binnen te komen bij de terroristische organisatie Jemaah Islamiyah, nadat de AIVD met de CIA in 2003 een gezamenlijke operatie had opgezet. Tijdens zijn missie had hij meermaals contact met de CIA, en sprak hij twee keer per jaar met de AIVD.

Toen deze eerste missie in Indonesië eindigde toen de dreiging van islamitisch terrorisme in Indonesië afnam, infiltreerde hij van 2016 tot 2018 opnieuw in het terroristennetwerk. Hij verschafte de CIA belangrijke informatie over Indonesische IS-leiders in Syrië.

Bedreigingen

Een jaar nadat hij was gestopt met zijn werkzaamheden, in 2019, ontving de man doodsbedreigingen. Hij vroeg daarop de AIVD om hulp, maar die gaf niet thuis. Met zijn gezin reisde de man naar Nederland en schakelde daar een advocaat in.

De AIVD liet weten dat de kwestie intern zou worden besproken, maar dat de inlichtingendienst zich niet verantwoordelijk voelde voor de bedreigingen. Die waren volgens hen een gevolg van het werk dat de man had gedaan voor de CIA. Dat de AIVD hem 2016 in contact had gebracht met de CIA, werd buiten beschouwing gelaten.

'Schending van geheimhouding'

De AIVD en de CIA zeggen tegen de Volkskrant geen uitspraken te willen doen over individuen die voor of met de diensten hebben gewerkt. Wel stelt de AIVD dat de zorgplicht serieus wordt genomen, maar de dienst kan geen informatie geven over de manier waarop dat vorm krijgt.

Inmiddels zit de man meer dan anderhalf jaar met zijn gezin in een kleine kamer in Nederland. Vanwege de bedreigingen kan hij niet terug naar Indonesië, waar hij zijn bedrijf heeft moeten opgeven. Een nieuw leven opbouwen in Nederland is vanwege zijn geheime verleden moeilijk.

In een brief heeft de CIA de man laten weten dat iedere vorm van contact dat de man zoekt met de Amerikaanse inlichtingendienst, wordt gezien als schending van de geheimhouding.