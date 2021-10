Recordafschot wilde zwijnen door voedseltekort in Veluwse bossen

Door het groeiende aantal wilde zwijnen kostte het jagers jarenlang moeite om het teveel af te schieten. Daardoor werd het doel van 1350 wilde zwijnen nooit gehaald. Vorig jaar hadden er bijvoorbeeld ruim 6000 zwijnen gedood moeten worden, maar het werden er uiteindelijk nog geen 5000.

Dit jaar is de doelstelling hoger: een recordaantal van 8800 wilde zwijnen moet worden gedood op de Veluwe. Toch zijn de betrokken partijen optimistisch. "Alle ingrediënten zijn aanwezig om in de buurt te komen van de doelstand", zegt Koffeman. "Er is weinig voedsel in de bossen, zodat er deze winter veel natuurlijke sterfte zal zijn."

"Daarnaast is er de wolf, die ook graag wild zwijn eet, en er is uitval door wildaanrijdingen. En dan is er nog het afschot door de wildbeheerders. We kunnen goed bij de zwijnen komen, omdat ze zich, op hun zoektocht naar voedsel, beter laten zien dan anders."