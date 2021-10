IMF-bestuur neemt nog geen besluit over aanblijven van topvrouw

Het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds heeft nog geen beslissing genomen over het lot van topvrouw Georgieva. De Bulgaarse econoom ligt al weken onder vuur.

In haar vorige functie als hoofd van de Wereldbank zou ze medewerkers onder druk hebben gezet om rapporten aan te passen. Daarmee zou ze hebben geprobeerd China hoger op een internationale ranglijst te krijgen van landen waar het gunstig is om te investeren.

Topvrouw ontkent

Georgieva ontkent ten stelligste dat ze dat heeft gedaan. Het bestuur van het IMF zegt dat het eigen onderzoek naar de kwestie vordert, maar dat er nog details zijn die moeten worden opgehelderd.

De Bulgaarse werd in 2019 benoemd tot voorzitter van het IMF. Ze was samen met oud-minister van Financiën Dijsselbloem in de race voor de topfunctie. Dijsselbloem trok zich uiteindelijk terug omdat hij te weinig steun van de Europese ministers van Financiën kreeg. Traditiegetrouw wordt het IMF geleid door een Europeaan.