Tsjechen naar stembus voor parlement, Babis in peilingen nipt aan kop

Correspondent Wouter Zwart:

"De peilingen liggen heel dicht bij elkaar, met een klein voorsprongetje voor de huidige premier. Babis heeft veel traditionele kiezers. Die zijn over het algemeen wat ouder en wonen in het buitengebied. Zij zijn best tevreden met de premier. Ze geloven dat hij een briljant zakenman is die respect verdient.

In de grote steden ligt dat helemaal anders. Daar leven meer jonge en progressieve Tsjechen. Zij zijn pro-klimaat, voor Europese eenheid en voor transparante politieke leiders. Het is een duidelijke strijd tussen twee blokken.

Vanuit Brussel wordt met grote zorg naar deze verkiezingen gekeken. Babis lijkt een patroon te volgen zoals we dat ook in Polen zien. Gisteren stelden ze in Polen dat de Europese wetgeving ondergeschikt is aan de nationale wetgeving. Daarmee zit Polen echt op ramkoers met Brussel.

Babis gaat op dit moment in Tsjechië niet zo ver. Hij ziet ook wel in dat het land voor een aanzienlijk deel afhankelijk is van die gigantische Europese gelden die ieder jaar naar Tsjechië komen. Maar de toon is heel duidelijk anti-establishment en anti-Brussel."