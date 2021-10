Ja-sticker beleeft opmars: 'Er is 27 miljoen kilo papier bespaard'

Naast het effect op het milieu heeft de invoering van de ja-sticker ook effect op de omzet van retailers, merkt Ter Beek van de KVGO op. "10 procent van de omzet van retailers komt uit de folders waarin zij adverteren. Dit kanaal wordt nu met het nieuwe beleid afgeblokt."

"Daarnaast is er een waterbedeffect", vervolgt Ter Beek. "Huis-aan-huisbladen mogen bij het nieuwe systeem namelijk wel gewoon in brievenbussen zonder sticker worden gestopt. En bij het oude systeem in brievenbussen met een nee/ja-sticker. Zo'n blad hoeft maar voor 10 procent uit redactionele content te bestaan. De andere 90 procent is reclame. Als het bereik van reclamefolders kleiner wordt, door de komst van de ja-sticker, gaan retailers gewoonweg adverteren in huis-aan-huisbladen. Je ziet nu al dat er hiervoor speciale bladen worden opgericht."

Marlies uit Ridderkerk is ondanks deze bezwaren toch blij dat er in haar gemeente een nieuw brievenbusstickerbeleid is. "Het ziet er toch een stuk netter uit, zo'n brievenbus zonder sticker."