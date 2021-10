Tennisser Andy Murray heeft stinkschoenen (en trouwring!) terug

Andy Murray heeft zijn tennisschoenen en trouwring terug, een dag nadat hij had opgebiecht dat hij beide was kwijtgeraakt bij het luchten ervan.

"Geloof het of niet," zegt de tennisser in een Instagramvideo terwijl hij aan de binnenzolen ruikt, "ze meuren nog steeds, maar de schoenen zijn er weer en de trouwring is er weer. Ik ben terug in de gratie van mijn vrouw."

Murray was in de problemen gekomen door de zweetgeur van zijn schoeisel. Na een training in Californië had hij besloten de schoenen buiten zijn hotelkamer te laten luchten, legde hij gisteren uit in een video. "Het is hier 39 graden en mijn tennisschoenen waren klam, dus besloot ik ze 's nachts onder mijn auto te laten luchten."

De volgende dag ontdekte Murray dat ze waren verdwenen. Kort daarop realiseerde hij zich dat daarmee ook zijn trouwring weg was: die had hij namelijk aan zijn veters gebonden.