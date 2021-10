Afgelaste herdenking Molukse komst naar Nederland doet veel stof opwaaien

De onrust leidde tot bedreigingen aan het adres van Nathalie Toisuta. Zij wil nu eerst gesprekken voeren met belangenorganisaties om te horen wat zij missen en welke ideeën er leven voor een herdenking.

De weerstand en de persoonlijke bedreigingen hebben er volgens haar flink ingehakt. Ze heeft aangifte gedaan bij de politie. "Maar we moeten ook kijken wat er onder die bedreigingen zit. En dan zien we dat de jongere generatie die pijn van de eerste generatie nog in zich heeft. Dat vertaalt zich in boosheid en agressie."

Dat zegt ook Jeftha Pattikawa, een van de ondertekenaars van een petitie tegen de herdenking, die door enkele duizenden tegenstanders is ondertekend. "Veel jongeren zeggen: onze geschiedenis is groter dan de aankomst van deze schepen. Het wordt niet verteld op scholen, in musea, en is moeilijk te vinden in archieven. De redenen van ons vertrek, de rol van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger en de nasleep, dat we in barakkenkampen werden opgevangen, waar werkloosheid en drugsmisbruik was. Wij zijn hier omdat de Nederlanders daar waren."

Onder de eerste generatie Molukkers, die vanaf 1951 in Nederland aankwam, is juist teleurstelling over het uitstellen van de herdenkingsbijeenkomst. Bob Latuheru (78) uit Vlissingen kwam als 8-jarige samen met zijn ouders aan in Rotterdam. "We werden ondergebracht in kampen, kregen de eerste maanden geen school, spraken de taal niet. Maar we dachten dat we binnen een jaar terug zouden gaan," herinnert hij zich.

Bob snapt de onenigheid wel, maar heeft zelf goede herinneringen aan de tocht naar Nederland: