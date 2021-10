Vooral lage inkomens dupe van hoge energierekening: 'Verdere maatregelen nodig'

Risicogroep

Bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens woont in een slecht of matig geïsoleerd huis, zonder daar iets aan te kunnen doen. Dat kan zijn omdat mensen huren en voor verduurzaming afhankelijk zijn van hun verhuurder; of omdat de woningeigenaren niet het geld hebben om in hun woning te investeren. Dat blijkt uit onderzoek van TNO van eerder dit jaar.

Slechts een deel van al die huishoudens, 550.000 leeft in energie-armoede: 550.000 huishoudens, zo'n 7 procent van alle huishoudens, hebben hoge energiekosten, wonen meestal in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. Binnen deze groep heeft de helft én een relatief laag inkomen én een woning met lage energiekwaliteit én hoge energiekosten. Bovendien schat TNO dat er 140.000 huishoudens zijn met zogenoemde 'verborgen energie-armoede': dit zijn mensen die minder energie consumeren dan ze zouden willen in verband met financiële problemen.

Op deze kaart zie je hoeveel procent van de huishoudens in elke gemeente in energie-armoede leeft: