'Selfie-gorilla' sterft in armen van haar verzorger

Doordat ze een tijdlang niet door haar moeder was gevoed, was Ndakasi zelf ook zwak en uitgedroogd. In een opvangcentrum in het park wist verzorger Andre Bauman haar de eerste nacht in leven te houden door haar stevig tegen zich aan te houden voor lichaamswarmte en troost. Dat lukte, en een onderlinge band was geboren.

"Het was een voorrecht om zo'n liefdevol wezen te mogen verzorgen", zegt Bauman in een reactie op haar dood. "Vooral door het trauma dat Ndakasi op zeer jonge leeftijd heeft opgelopen."

"Ndakasi's lieve karakter en intelligentie hielpen me om de connectie tussen mensen en mensapen te begrijpen en waarom we alles moeten doen wat we kunnen om ze te beschermen. Ik hield van haar als een kind en haar vrolijke persoonlijkheid bracht een glimlach op mijn gezicht", besluit Bauman.

Een foto van haar laatste momenten, waar haar verzorger Andre Bauman naast haar zit, is door het park gedeeld: