Eerste consumenten geconfronteerd met hogere energierekening; 'Ik kon het niet geloven'

De eerste consumenten die een hogere energierekening hebben gekregen vanwege de hogere gasprijs zijn zich rot geschrokken. Meerdere energiebedrijven hebben voor een deel van hun klanten de prijzen voor energie tot 60 procent verhoogd.

"Ik schrok, ik heb een variabel tarief en mijn maandbedrag gaat omhoog van 116 euro naar 196 euro", zegt Erik Wesselius uit Bennekom. Hij is aangesloten bij leverancier Om, die de prijzen voor mensen met een variabel contract bij uitzondering per november verhoogt.

"Een verhoging van 80 euro per maand, dat is een kleine 1000 euro per jaar", zegt Wesselius. "Daar kun je een weekje van op vakantie." Hij had niet gedacht dat zijn tarief zo snel zou stijgen. "Je hoort het, je leest het en denkt, het zal wel. Er is iets aan de hand maar wat eigenlijk, want ik zie nog niks om me heen. En dan krijg je zo'n brief en dan wordt het heel concreet."

Kan niet kloppen

De prijs voor gas is de afgelopen maanden, en vooral de afgelopen weken, hard gestegen. De meeste huishoudens krijgen pas later te maken met een hoge energierekening. Voor variabele contracten is 1 januari meestal het moment waarop de prijzen worden aangepast. Huishoudens die een energieprijs voor langere tijd hebben vastgezet, krijgen met hogere tarieven te maken als hun contract afloopt. Maar er zijn bedrijven die de prijs nu al verhogen.

"Ik kreeg een mail met de boodschap dat mijn termijnbedrag werd verhoogd van 290 euro naar 464 euro per maand", zegt Peter (46) uit 's-Hertogenbosch. Hij is klant van Vrijopnaam. "Ik schrok me rot. Ik kon het niet geloven en dacht dat het niet kon kloppen. Ik heb gebeld met het energiebedrijf. Daar kreeg ik te horen dat het wel degelijk klopt en dat de tarieven voor sommige klanten, zoals ik, met 60 procent worden verhoogd."