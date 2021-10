Animo voor tweejarige hbo-opleiding blijft toenemen

Steeds meer studenten kiezen voor een tweejarige hbo-opleiding, meldt de Vereniging Hogescholen (VH). Dit jaar ligt het aantal aanmeldingen voor zo'n associate-degree-opleiding 6 procent hoger dan vorig jaar.

Het niveau van zo'n AD-opleiding zit tussen het hoogste mbo-niveau en het hbo in. Het tweejarige traject wordt sinds 2018 wettelijk erkend als opleiding.

In absolute aantallen gaat het om bijna 9900 aanmeldingen dit jaar, tegen 9277 een jaar geleden. Vorig jaar was de stijging met 20 procent een stuk groter, maar toen was in het hele hoger onderwijs een flinke stijging te zien.

Het aantal AD-studenten is wel nog altijd een fractie van het totale aantal hbo-studenten: dat zijn er zo'n half miljoen. Op het totaalaantal hbo-studenten is dit jaar een daling te zien, na de piek van vorig jaar die het gevolg was van de coronacrisis.

Studenten van een AD-opleiding worden veelal praktisch opgeleid, tot bijvoorbeeld bedrijfsleider, gezondheidscoach of projectmanager.

Tekorten in specifieke regio's

De Vereniging Hogescholen ziet met name meer aanmeldingen bij opleidingen op het gebied van management, zorg en onderwijs.

In die sectoren staan ze te springen om personeel, zegt VH-voorzitter Maurice Limmen in De Telegraaf. "We kunnen hiermee razendsnel opleiden voor de tekorten in specifieke regio's. Zo is er in Roosendaal bijvoorbeeld veel vraag naar logistiek personeel, en met de tweejarige opleidingen kunnen we die mensen snel leveren."

Bij de Ad Academie in Roosendaal zit een gemêleerd gezelschap in de klas, ziet directeur Roland van der Poel. "We krijgen hier volwassenen die zich snel willen laten omscholen, tot mbo'ers die nog een extra studie willen doen. Daardoor zitten de dertigers hier gemixt met de tieners."