Glastuinbouw komt met crisisteam vanwege hoge energieprijzen

Branchevereniging Glastuinbouw Nederland gaat een crisisteam samenstellen vanwege de oplopende energieprijzen. De sector is bang dat er deze winter bedrijven omvallen. "Door de hoge gas- en elektriciteitsprijs en de eveneens stijgende olieprijs komen bedrijven in diverse sectoren in de knel, waaronder de glastuinbouw", schrijft de vereniging in een persbericht.

Het team gaat de energieprijzen voor bedrijven intensief volgen en bekijken welke acties nodig zijn. De sector zelf spreekt van een "energiecrisis". "Wat kan de overheid eraan doen, wat kunnen banken eraan doen? Wij gaan zelf kijken hoe we nog minder energie kunnen gebruiken in onze teelten. Maar we hebben wel hulp nodig", schrijft voorzitter Adri Bom-Lemstra.

Meer betalen voor bloemen

Glastuinbouw Nederland zei vorige week al dat consumenten misschien meer moeten gaan betalen voor groente, fruit bloemen en planten. De organisatie zei toen al dat de meeste bedrijven in de glastuinbouwsector last hebben van de hoge gasprijs.

De prijzen van gas en elektriciteit zijn al enige tijd sterk aan het stijgen. Omdat veel elektriciteit van gascentrales komt, stijgt de elektriciteitsprijs mee.