Acht jaar cel voor vader die drie dochters stelselmatig verkrachtte

Een 51-jarige man uit Meerkerk bij Gorinchem moet acht jaar de cel in, omdat hij drie van zijn toen minderjarige dochters stelselmatig heeft verkracht. Ook legde de rechter hem een contactverbod van vijf jaar op en moet hij zijn dochters schadevergoedingen betalen.

De straf is hoger dan de zes jaar die het OM eiste, omdat het volgens de rechtbank gaat om "één van de meest ernstige vormen van seksueel misbruik". De rechter noemde de zaak "schokkend" en vond dat de vader op jarenlang op een "zeer ernstige en grove wijze" inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit van zijn dochters.

De rechtbank rekende hem verder zwaar aan dat hij zijn kinderen een veilig ouderlijk huis heeft ontnomen.

Meerdere keren per week

Johan J., die acht kinderen heeft, bekende eerder schuld, nadat hij in eerste instantie nog had ontkend. Hij misbruikte zijn dochters meerdere keren per week, waarbij hij hen ook penetreerde. Bij één dochter begon het misbruik in 2008. Het eindigde pas toen ze vijf jaar later naar haar grootouders vluchtte. Ze deed aangifte, maar dat leidde niet tot vervolging vanwege gebrek aan bewijs.

Daarna vergreep hij zich aan zijn andere twee dochters. Bij een van hen stopte het misbruik pas na de aangifte die ze vorig jaar tegen haar vader had ingediend. RTV Utrecht schrijft dat de dochters tussen 8 en 17 jaar waren toen ze meerdere keren per week werden verkracht. Twee van hen waren jonger dan 10 jaar toen het misbruik begon.

'Rest van ons leven slechte herinneringen'

De zussen kampen onder meer met psychische problemen door het misbruik. "Twintig jaar lang heb jij je gang kunnen gaan", zo tekende het AD twee weken geleden op uit de mond van de oudste dochter bij de laatste zitting voor de uitspraak. "Daar komt nu een eind aan. Je hebt ons onze jeugd en maagdelijkheid afgepakt, maar ook ouders die van ons houden. Wij moeten de rest van ons leven leven met slechte herinneringen."

De rechtbank sprak de vader, die volgens deskundigen een lichte verstandelijke beperking heeft, wel van één feit vrij. Er was namelijk onvoldoende bewijs waaruit zou blijken dat hij één van zijn dochters ook al eerder, tussen 2002 en 2008, zou hebben misbruikt.