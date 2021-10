Meer woningbranden, mogelijk door thuiswerken

Het aantal woningbranden is voor het eerst in jaren weer iets toegenomen. Volgens het Verbond van Verzekeraars kwamen er vorig jaar 66.657 claims binnen. Een jaar eerder ging het nog om 64.879 claims.

Vermoedelijk heeft de stijging te maken met de coronacrisis. "Vanwege de coronamaatregelen werd er in 2020 veel thuisgewerkt, waardoor er vermoedelijk vaker brand ontstond", zegt directeur Weurding van het Verbond van Verzekeraars.

Hoewel het aantal claims steeg, waren verzekeraars minder geld kwijt aan de afwikkeling. Vorig jaar bedroegen de kosten voor de verzekeraars 225 miljoen euro. In 2019 lag dat bedrag nog op 248 miljoen. De gemiddelde schade was met 3376 euro ook enkele honderden euro's lager. Dat komt doordat thuiswerkers branden eerder ontdekten, denkt het Verbond.

Oververhitte opladers

Nog steeds beginnen woningbranden vaak door kortsluiting, roken of een vlam in de pan. Verzekeraars zien de laatste jaren vooral een toename van branden door elektronische apparaten en het opladen ervan.

De brandweer waarschuwt al jaren voor de gevaren van opladers. "'s Nachts je telefoon in bed opladen, is het nieuwe roken in bed", zeggen preventiedeskundigen. Ze adviseren om telefoons niet onder het dekbed of kussen op te laden, opladers van de fabrikant te gebruiken en een opgeladen apparaat altijd van de lader af te halen.

De hoop is dat volgend jaar nog meer branden op tijd worden ontdekt. "De rookmelderverplichting die er in 2022 komt, zal daarbij een enorme stap in de goede richting zijn", zegt Carolien Angevaren van Brandweer Nederland. "Maar dit betekent wel dat die rookmelders moeten werken en op de goede plaats moeten hangen."