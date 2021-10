'Gelekte beelden tonen mishandelingen in Russische gevangenissen'

'Top van de ijsberg'

Correspondent Geert Groot Koerkamp: "Dit komt niet als een verrassing. Dat martelingen plaatsvinden in Russische gevangenissen is al heel lang bekend. Een bekend voorbeeld is Ildar Dadin, een activist die al een aantal keer is opgepakt. Hij heeft een boek geschreven over zijn lot in de gevangenis. Het lukte hem om vanuit de gevangenis in Karelië berichten naar buiten te brengen. Dat leidde tot een groot schandaal.

Een paar jaar geleden was er ook een voorbeeld in Jaroslavl. Gevangenen werden daar zwaar gemarteld, een iemand is waarschijnlijk ook door die martelingen overleden. Dus wat je hier ziet is waarschijnlijk de top van de ijsberg. Maar het wordt angstvallig onder de tafel gehouden. Je ziet dat gevangenen onder druk worden gezet om niks naar buiten te brengen."