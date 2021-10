Deens restaurant Noma opnieuw beste restaurant ter wereld

Het Deense restaurant Noma is opnieuw uitgeroepen tot beste restaurant van de wereld. Het restaurant in Kopenhagen staat bovenaan de lijst van World's 50 Best Restaurants, blijkt vanavond tijdens de uitreiking in Antwerpen.

Het Zwolse restaurant De Librije stond twee jaar geleden op de 46ste plaats, maar dit jaar heeft geen enkel Nederlands restaurant de lijst gehaald. De uitreiking vond vorig jaar door de coronapandemie niet plaats.

Noma stond vier keer eerder bovenaan de lijst en neemt deze keer het stokje over van het Franse restaurant Mirazur. Door een nieuwe regel staat dat restaurant dit jaar niet opnieuw op de lijst; winnaars mogen niet meer deelnemen aan de volgende edities. Noma mocht dat wel, omdat het restaurant is verhuisd naar een nieuwe locatie.

Shoarma van knolselderij

De lijst wordt samengesteld door meer dan duizend culinaire experts. Zij roemen Noma omdat het eten "nooit hetzelfde is" en er verrassende ingrediënten worden gebruikt. Zo serveert het restaurant een "baanbrekende" shoarma gemaakt van knolselderij en een gerecht van de poot, hersens en hart van een eend, waarbij ook een veer en snavel worden geserveerd.