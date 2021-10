Problemen door zes uur zonder Facebook, wat zegt dat over onze afhankelijkheid?

Tegelijkertijd viel de impact van de storing in Nederland nog mee. Dat kwam deels doordat deze aan het einde van de werkdag plaatsvond en gebruikers genoeg andere manieren hebben om te communiceren. Dat was ook te merken: mensen werden spontaan actief op alternatieve chat-apps zoals Signal en Telegram - of gingen dus sms'en.

"Het was irritant en fascinerend tegelijk", zegt Jasper Schilder, eindredacteur bij marketingbureau The Best Social. "Zo'n beetje alles wat was ingepland, moet je dan de volgende dag opnieuw inplannen. Maar je weet dat dit soort dingen kan gebeuren. Dat is dan ook wel de grappige kant hiervan: je merkt dat het internet hier gelijk op inspeelt met grappige memes en mensen die op LinkedIn gaan plaatsen wat ze aan het eten zijn."

In andere landen is de afhankelijkheid van Facebook echter een stuk groter dan hier. In Brazilië bijvoorbeeld, waar bedrijven WhatsApp gebruiken voor bestellingen (zie kader boven in het verhaal). Maar ook in bijvoorbeeld in India en Myanmar, waar 'Facebook' synoniem is met 'het internet'. WhatsApp telt in India 390 miljoen gebruikers.

Overheidsingrijpen

Evelyn Austin pleit voor overheidsingrijpen, zoals het opbreken van Facebook. Iets wat de Amerikaanse toezichthouder FTC het liefst ook wil. "Natuurlijk los je daarmee niet alles op", zegt Austin. "Maar het zal bij Facebook zorgen voor nieuwe motivatie om meer te concurreren met andere partijen en dat zal zorgen voor betere diensten."