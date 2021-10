Testfabriek bij Groningen om medicijnresten uit afvalwater te halen

Bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde bij Groningen komt een testfabriek die medicijnresten uit afvalwater haalt. Nu komen die resten vanuit de zuiveringsinstallatie nog via het Eemskanaal in de Waddenzee terecht.

Uit onderzoek van het Waddenfonds blijkt dat dagelijks alleen al via de rioolzuiveringsinstallatie van Garmerwolde zeven kilo medicijnresten geloosd worden op het Eemskanaal.

"Als het project in Garmerwolde slaagt kan de techniek ook op andere plekken in het Waddengebied worden ingezet", meldt het Waddenfonds tegen RTV Noord.

Nieuwe fabriek

Er wordt ook onderzocht in hoeverre gezuiverd afvalwater als proceswater kan worden gebruikt voor de industrie in de Eemshaven en Delfzijl. Die bedrijven gebruiken nu nog drinkwater.

Het onderzoeksproject duurt drie jaar. Als de test slaagt komt er een volledig nieuwe fabriek in Garmerwolde.