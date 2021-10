Politiebureau Woerden ontruimd na inleveren handgranaat

Een politiebureau in Woerden is ontruimd nadat iemand naar binnen was gelopen met een handgranaat. Die persoon had de granaat ergens in de buurt gevonden en hem opgeraapt om hem bij de politie in te leveren.

Het is volgens RTV Utrecht onduidelijk of er ontploffingsgevaar is. Explosievenverkenners doen onderzoek zodat de granaat veilig kan worden afgevoerd.

De publieksruimte van het politiebureau blijft de rest van de dag gesloten. De overige delen van het gebouw zijn vrijgegeven. Daar kunnen de agenten weer aan het werk.

De politie vraagt mensen die een mogelijk explosief vinden om dat niet aan te raken en zeker niet naar een politiebureau te brengen. Ze kunnen beter telefonisch contact opnemen met de politie.