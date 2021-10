Rutte wil niet tornen aan inkomen Oranjes, minimaal inkijkje kosten hofhouding

De Tweede Kamer eiste in het Kamerdebat vorig jaar ook dat er in ieder geval inzicht moest komen in de zogenoemde B-component, de uitgaven voor de hofhouding. De Kamer vindt dat de onduidelijkheid over deze uitgaven de koning "onnodig kwetsbaar" maakt voor discussie. De Rekenkamer - die de uitgaven van het rijk controleert - vindt dat iedere vijf jaar gekeken moet worden of de hoogte van die B-component "nog passend" is.

Rentmeester

Ook hierover is de premier weinig scheutig met informatie. In de brief somt hij op wie er zoal valt onder het personeel. Dat zijn de onder meer de grootmeester, de hofmaarschalk, de stalmeesters, de rentmeester, de directeur van de koninklijke verzamelingen en de secretarissen. Over de materiële kosten wordt niet meer gezegd dan dat ze gebruikt worden voor "activiteiten met een hoog representatief karakter".

Over ruim een week spreekt de Tweede Kamer over de begroting van de koning. Dan zal duidelijk worden of de Kamer genoegen neemt met de antwoorden van de premier.