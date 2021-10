Nobelprijs natuurkunde voor klimaatmodellen en verborgen patronen

Hogere temperatuur door mens

Syukuro Manabe demonstreerde in de jaren 60 hoe verhoogde niveaus van kooldioxide in de atmosfeer leiden tot verhoogde temperaturen aan het aardoppervlak. Zijn werk legde de basis voor de ontwikkeling van de huidige klimaatmodellen. Ongeveer tien jaar later creëerde Klaus Hasselmann een model dat weer en klimaat met elkaar verbindt, en zo de vraag beantwoordt waarom klimaatmodellen betrouwbaar kunnen zijn, ook als het weer wisselvallig en chaotisch is.

Hasselmann ontwikkelde ook methoden die zijn gebruikt om te bewijzen dat de verhoogde temperatuur in de atmosfeer te wijten is aan de menselijke uitstoot van kooldioxide.

Volgens het Zweedse Nobelcomité behoren de ontdekkingen van Giorgio Parisi tot de belangrijkste bijdragen aan de theorie van complexe systemen. Ze maken het mogelijk om ogenschijnlijk geheel willekeurige materialen en verschijnselen te begrijpen en te beschrijven, niet alleen in de natuurkunde, maar ook op andere gebieden, zoals de wiskunde, biologie, neurowetenschappen en machine learning, aldus het comité.