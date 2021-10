Islampartij Nida doet niet meer mee aan verkiezingen, wordt lobbygroep

De politieke partij Nida doet in het voorjaar niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De beweging, die zich laat inspireren door de islam, gaat door als actie-, lobby- en netwerkvereniging.

De partij, die dit jaar nog een vergeefse poging deed om de Tweede Kamer binnen te komen, streeft naar "een politiek en samenleving waarin de volgende generatie opgroeit met islam als inspiratie voor de oplossing" en niet als "oorzaak van het probleem".

Maar juist de politieke partij zit dat doel in de weg. Die roept "negatieve energie" op bij zichzelf en bij bondgenoten, stelt Nida. "De strijd van de partij om zetels en lijfsbehoud gaat ten koste van de hogere strijd."

Wel regionaal actief

Nida werd in 2013 opgericht en zit sinds 2014 in de Rotterdamse gemeenteraad. In 2018 kwam de partij ook in de gemeenteraad van Den Haag en in 2019 in die van Almere. Begin dit jaar stapte het enige Amsterdamse Denk-gemeenteraadslid over naar Nida.