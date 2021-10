Russische actrice en cameraman onderweg naar ruimtestation ISS

Vanaf de basis Bajkonoer in Kazachstan zijn een Russische actrice en cameraman vertrokken naar het internationale ruimtestation ISS. Ze gaan daar, op 430 kilometer hoogte, een film opnemen. Het is de eerste keer dat delen van een speelfilm buiten de aarde worden opgenomen.

Actrice Joelia Peresild (37) heeft de hoofdrol in de nieuwe film Vizov (De uitdaging). In de film wordt een ruimtevaarder onwel. Hij kan niet terug naar de aarde. Daarom gaat een chirurg, die door Peresild wordt gespeeld, de ruimte in om hem te opereren en zijn leven te redden.

De raket is zojuist gelanceerd: