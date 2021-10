Nederlands armsten vertellen in glossy hun verhaal: 'Ik voel me niet arm'

Om in de Quote 500 te komen heb je een vermogen van minimaal 95 miljoen euro nodig en in de vandaag gepubliceerde tegenhanger de Quiet 500 heeft de rijkste geportretteerde een besteedbaar vermogen van 125 euro per week. Het is voor het eerst in vijf jaar tijd dat er een glossy op de markt komt, waarin wordt geprobeerd om mensen in armoede in beeld te brengen.

Een van de geportretteerden is Larissa (34). Mede door fouten bij het UWV en de Belastingdienst kwam ze in de schuldhulpverlening terecht en moest ze rondkomen van 50 euro per week. Haar ouders betaalden in die tijd de luiers voor haar jongste kind. "Ik had totaal niet verwacht dat ik mijn verhaal zo open en bloot zou laten publiceren. Normaalgesproken schaam je je daarvoor. Maar het is ons aangedaan en misschien kan ik door mijn verhaal te doen andere mensen helpen, dat ze niet zo lang wachten met hulp zoeken."

Ook al staat ze in de Quiet 500, arm voelt ze zich niet. "Op papier zijn we arm, maar ik voel me niet arm. Als ik met mijn kinderen en mijn man naar het bos ga, kastanjes zoeken, of we kunnen naar het strand, dat is voor mij rijkdom; niet hoeveel geld er op de bank staat."