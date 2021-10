Dode na steekincident in Delft; toedracht nog onbekend

In Delft is vanavond iemand doodgestoken. Dat bevestigt de politie tegen Omroep West. Het slachtoffer werd rond 20.30 uur neergestoken aan de Burgwal, vermoedelijk in een huis.

Hulpdiensten konden het slachtoffer niet meer redden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Volgens een woordvoerder van de politie is er nog geen zicht op een verdachte of verdachten. De omgeving is afgezet en rechercheurs doen onderzoek.