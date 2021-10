Zeker vijf doden bij aanslag bij moskee in Kabul

Bij een bomaanslag in de buurt van een moskee in Kabul zijn zeker vijf doden gevallen, melden de Taliban. Het is onbekend wie er achter de aanslag zit, maar vermoedelijk gaat het om terreurgroep Islamitische Staat.

In de Eid Gah-moskee was een herdenkingsdienst gaande voor de moeder van Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid. Onder de slachtoffers zijn volgens de Taliban geen van hun strijders, het gaat om burgerslachtoffers. Vier gewonden zijn behandeld in het ziekenhuis.

Sinds de machtsovername van de Taliban in Afghanistan heeft IS-K, zoals Islamitische Staat in Afghanistan genoemd wordt, het aantal aanvallen opgevoerd. Bij een aanslag op de luchthaven tijdens de terugtrekking van westerse landen, vielen 169 Afghaanse en 13 Amerikaanse slachtoffers. De verantwoordelijkheid voor die aanslag werd opgeëist door IS-K.

IS-K heeft naar schatting tussen de 1500 en 3000 strijders en bestaat uit voormalige Talibanstrijders, extremistische strijders uit Golfstaten en IS-strijders die in Syrië en Irak hebben gevochten. Ze beschouwen de Taliban als afvalligen. IS-K is vooral actief in het oosten van het land, in de provincie Nangarhar. De groep heeft recente aanvallen in provinciehoofdstad Jalalabad opgeëist.