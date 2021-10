Omstreden Franse zakenman en sportmagnaat Bernard Tapie overleden

In de tussentijd maakte hij carrière in de politiek, daartoe aangespoord door president François Mitterrand. In 1989 kwam hij voor het departement Bouches-du-Rhône in het parlement. In 1992 was hij korte tijd minister van grotestedenbeleid maar hij trok zich terug omdat hij zich moest verdedigen in een rechtszaak.

Tussen 1994 en 1997 zat Tapie in het Europees Parlement. Die functie moest hij in verband met zijn veroordeling in de matchfixingzaak opgeven.

Belastingfraude

In de jaren daarna was Tapie verwikkeld in een reeks van rechtszaken, onder meer wegens belastingontduiking en fraude. Sommige zaken zijn nog altijd niet afgerond.