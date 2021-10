Uitgaanspubliek blij met 'snel' coronapolsbandje: 'Wel prettig met dit weer'

In een aantal steden heeft het uitgaanspubliek dit weekend gebruikgemaakt van coronapolsbandjes om toegang te krijgen tot restaurants en cafés. Horecabezoekers krijgen bij een centraal punt op vertoon van hun QR-code in de CoronaCheck-app een polsbandje, waarmee ze de hele dag bij verschillende gelegenheden terechtkunnen. In Breda en Alkmaar werd vorig weekend al geëxperimenteerd met de bandjes.

De coronapolsbandjes kwamen er op verzoek van de horeca. Demissionair minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie ging woensdag in een brief aan de burgemeesters akkoord met het gebruik ervan. QR-codes scannen aan de deur blijft de standaard, benadrukte Grapperhaus in die brief, maar het kabinet staat toe dat in duidelijk omschreven gebieden de controle op één centraal punt gedaan kan worden. Wel mag het polsbandje niet langer dan 24 uur geldig zijn en moeten gemeenten ervoor zorgen dat de polsbandjes niet makkelijk aan anderen doorgegeven kunnen worden, om fraude te voorkomen.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) inventariseert nog hoe het eerste weekend met coronapolsbandjes in meerdere steden is verlopen. Eerder deze week zei een woordvoerder al dat de horeca er blij mee is dat steeds meer burgemeesters het initiatief omarmen. "Het controleren van de QR-codes kan voor wachttijden en onrust bij gasten zorgen. Het bandjessysteem kan de controle versnellen."

Niet in alle steden

Dit weekend hebben in navolging van Breda en Alkmaar meer steden de coronapolsbandjes ingevoerd, op plekken met veel horecagelegenheden. Dat gebeurde onder meer in Leiden, Rotterdam, Den Haag, Zwolle, Leeuwarden, Hoorn, Arnhem en Roosendaal.

In Utrecht en Amsterdam controleren horecagelegenheden de CoronaCheck-app nog aan de deur. De gemeente Utrecht onderzoekt de mogelijkheden van polsbandjes nog en in Amsterdam wordt op een later moment besloten of horeca met de bandjes gaat werken, aldus een woordvoeder tegen NH Nieuws.

Op het marktplein in Winschoten heeft de gemeente Oldambt deze keet geplaatst om polsbandjes uit te delen aan kroeggangers: