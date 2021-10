Dief Donald Duck komt na ruim drie maanden vrij

De 33-jarige kruimeldief Frits R. heeft deze week de gevangenis mogen verlaten. Hij zat ruim drie maanden vast voor het stelen van een Donald Duck in een Maastrichtse supermarkt. Het stripblad wordt daar voor 3,35 euro verkocht.

De rechter zou op 12 oktober uitspraak doen in de zaak, maar besloot R.'s tijd in de gevangenis per direct te beëindigen, meldt 1Limburg.

Op 16 juni struinde Frits door een supermarkt in Maastricht. Hij pakte verschillende spullen uit de schappen en rekende alles af, behalve de Donald Duck. Die had hij in zijn onderbroek verstopt. De dertiger werd betrapt en moest met de politie mee. Op het bureau bleek dat hij geen onbekende is; R. staat te boek als veelpleger en heeft tal van (kleine) diefstallen op zijn strafblad staan.

Maandenlang brommen

Het was om die reden dat hij na verhoor niet naar huis werd gestuurd, maar zijn proces in de gevangenis moest afwachten. Tot deze week, toen drie rechters zich over zijn zaak bogen. Zijn raadsman Peer Szymkowiak zei daar dat R. inmiddels genoeg tijd in voorarrest had doorgebracht. Dat was de rechtbank direct met hem eens. Sterker nog: de rechtbank nam de vrij uitzonderlijke stap om de oorspronkelijke vonnisdatum van 12 oktober niet af te wachten en sprak R. vrij.

De rechtbank verbond wel een voorwaarde aan de vrijlating. Als R. binnen korte tijd weer in de fout gaat, moet hij naar een ISD. ISD staat voor "inrichting voor stelselmatige daders". Dat is een overheidsinstelling die speciaal is opgezet om veelplegers (onder begeleiding) hun leven te laten beteren.

Als R. opnieuw wordt betrapt, is de kans aanzienlijk dat hij naar de ISD moet. Het verblijf daar duurt twee jaar.