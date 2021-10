'AIVD luisterde mee met terreurplannen verdachten Eindhoven'

Enkele dagen voordat de negen terreurverdachten vorige week in Eindhoven werden opgepakt, zijn gesprekken onderschept waarin ze het doden of ontvoeren van premier Rutte, PVV-leider Wilders en FvD-voorman Baudet bespraken. Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Volgens RTL heeft inlichtingendienst AIVD de mannen afgeluisterd.

"Bro man, met een AK pop je hem met zijn bewakers, je weet toch, bij een persconferentie. Je roept gewoon Allahu Akbar (...) Gewoon zes kogels", zou in een van de gesprekken zijn gezegd. En: "Ik pop Rutte en Wilders door hun kop broeder, en dan gaat mijn naam de geschiedenisboeken in, ja?"

De negen werden donderdag 23 september aangehouden op verdenking van het voorbereiden van en trainen voor een terroristische aanslag. De Telegraaf meldde vanochtend dat ze werden opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wilden plegen op de drie politici. Hoe ver ze met de mogelijke voorbereiding zouden zijn, is niet duidelijk.

Volgens de AIVD keken de verdachten naar executievideo's, en een video waarin wordt uitgelegd hoe je bommen maakt, schrijft RTL Nieuws. Ook minister De Jonge zou in de gesprekken zijn genoemd; een van de verdachten zei dat "De Jonge en zo" geen beveiliging hebben.

'Mannen die stoer praten'

Advocaat Plasman, die twee verdachten bijstaat, heeft het over "mannen die heel stoer praten". "Terwijl er naar Netflix werd gekeken hebben ze dergelijke teksten uitgesproken. Maar ze hebben vooral gesproken en geen plannen gemaakt of voorbereidingen getroffen", zegt hij tegen de NOS. Volgens Plasman zijn er telefoons afgetapt en is er afluisterapparatuur in woningen geplaatst.

Slechts drie van de negen verdachten waren bij de gesprekken aanwezig, zegt Serge Weening, advocaat van een aantal verdachten, tegen RTL. Bovendien moeten de gesprekken niet te serieus worden opgevat, zegt hij. "Het zijn jonge jongens bij elkaar die dingen zeggen die je beter niet in het openbaar kunt zeggen." Ook Weening heeft de overtuiging dat ze "absoluut geen aanslag wilden plegen".

Demissionair premier Rutte heeft zware beveiliging gekregen omdat hij wordt bedreigd, werd maandag duidelijk. Volgens De Telegraaf worden de dreigingen volledig los van elkaar gezien.