Oproep Hogeschool Rotterdam aan medewerkers: neem een student in huis

Alleen al bij de Hogeschool Rotterdam zitten zo'n 400 internationale studenten zonder woonruimte. Daarom heeft het bestuur een oproep aan medewerkers gedaan om studenten in huis te nemen, tegen een normale vergoeding. "We zaten met de Erasmus Universiteit en de Hogeschool InHolland bij elkaar en hebben we gezegd: we hebben wel afspraken met de gemeente gemaakt over het verhogen van het aantal kamers. We zien daar echter nog weinig ontwikkeling in. Dus zijn we gaan denken, wat kunnen we zelf doen?"

Van den Brink bedacht vervolgens dat de studenten en medewerkers van de universiteit en de hogescholen tijdelijk mee kunnen helpen bij het oplossen van de kamernood. "En vanuit dat idee zijn we verder gegaan."

Het idee staat overigens niet helemaal op zichzelf. In Tilburg en Enschede zijn er soortgelijke initiatieven.

Nog weinig animo

De oproep in Rotterdam is in eerste instantie bedoeld voor internationale studenten, onder wie de nood het hoogst is. "We hebben het probleem wel breder getrokken omdat ook eerste en tweedejaarsstudenten die heel graag op kamers willen hebben veel problemen om een kamer te vinden, maar daar is het net zo urgent. Het enige vervelende is dat ze dan langer bij hun ouders moeten blijven wonen, maar die staan niet op straat."

Intussen is er onder de medewerkers is wel wat interesse voor het idee, maar er is nog weinig animo. Er hebben zich nu twee docenten gemeld met een vrije kamer, en één student. "Het is nog niet zo dat we nu gelijk al plaats hebben voor 100 studenten", zegt Van den Brink. Dus we hebben de oproep afgelopen week verbreed en in de media opgeroepen dat ook andere inwoners mogen nadenken over deze oplossing."