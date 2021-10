Feestverbod voor Tilburgse studenten, omwonenden 'zijn het meer dan zat'

Studenten die wonen in studentenflats aan de Professor Verbernelaan in Tilburg, mogen daar de komende tijd niet feesten. Doen ze dat wel, dan dreigt een dwangsom en huisuitzetting. Er komen nachtbewakers bij het complex om de ruim 400 studenten te controleren.

Sinds de tweede lockdown inging, nam het aantal meldingen van overlast afkomstig uit de studentenflats enorm toe. De studenten konden nergens heen, verveelden zich en wilden een feestje. "Begrijpelijk", zegt een woordvoerder van woningcorporatie WonenBreburg tegen Omroep Brabant. "Maar de grens is bereikt."

Buurtbewoners zijn de overlast meer dan zat. "Ze melden ernstige geluidsoverlast. Ik heb ook verhalen gehoord dat er spullen uit ramen werden gegooid, maar dat heb ik zelf niet kunnen controleren", aldus de woordvoerder.

De politie bevestigt de toename van de meldingen. "Er is voornamelijk overlast van de feestjes waarbij grote groepen studenten bij elkaar komen."

'Te heftig'

Eigenaar WonenBreburg heeft alle bewoners nu een mail gestuurd met de nieuwe maatregelen. Geven de bewoners er geen gehoor aan, dan dreigt sluiting van het wooncomplex.

De studenten vinden het oneerlijk. "We blijven studenten in studentenflats. We zijn echt niet heilig, maar niet alle meldingen zijn de schuld van de mensen in onze flat", zegt een van hen tegen de regionale omroep.

Een andere student sluit zich hierbij aan. "Er is altijd wel ergens een feestje, maar ik merk niet iedere dag geluidsoverlast. De maatregelen vind ik ook niet verantwoord in een tijd waarin studenten met veel mentale problemen zitten."

De woningcorporatie erkent dat de maatregelen heftig zijn, maar stelt dat ze nu eenmaal nodig zijn. "Het is zeker niet de bedoeling dat deze maatregel blijft. We willen eerst dat de situatie normaal wordt." Ook wordt gekeken naar een alternatieve plek waar de studenten feestjes kunnen organiseren.