Tata Steel Nederland losgekoppeld van Britse tak

Staalfabrikant Tata Steel Nederland is definitief losgekoppeld van de Britse tak en gaat zelfstandig verder. Het voornemen voor de opsplitsing was in juni al aangekondigd.

"De splitsing vandaag is een historisch moment, na 22 jaar samenwerking met de Britse collega's", schrijft het bedrijf in een toelichting. De afsplitsing betekent dat de directie van Tata Steel Nederland nu rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het moederbedrijf in India valt.

Vakbond FNV zegt verheugd te zijn over de meer zelfstandige positie van het bedrijf. "Daarmee krijgen de directie en de werknemers in IJmuiden de toekomst voor Tata Steel Nederland weer grotendeels zelf in de hand", zegt FNV-bestuurder Cihan Lacin.

Verduurzamingsplannen

Tata Steel Nederland maakte vorige maand bekend sneller te willen overstappen op staal produceren met groene waterstof. Volgens FNV zijn met de zelfstandigere positie en de verduurzaming alle eisen gerealiseerd die waren gesteld tijdens de 24 dagen durende staking van het afgelopen jaar.

"Wij realiseren ons dat er nog veel uitdagingen voor het bedrijf en haar werknemers liggen, maar dat de kans dat deze succesvol kunnen worden overwonnen, met deze opsplitsing en de verduurzamingsplannen fors is toegenomen", zegt Lacin.