700.000 euro teruggeëist van Rotterdamse neptandarts

Zorgverzekeraar DSW eist in een kort geding 700.000 euro van de vroegere eigenaar van een tandartsenpraktijk in Rotterdam. De man heeft zonder diploma behandelingen uitgevoerd en die vervolgens onterecht gedeclareerd.

De man werd in 2019 in hoger beroep al veroordeeld voor het runnen van zijn praktijk zonder geldige diploma's. Hij moest van de rechter 700.000 euro terugbetalen aan DSW, maar zei daar het geld niet voor te hebben.

De oplichting kwam aan het licht toen DSW ontdekte dat het Russische diploma dat de man had getoond voor 240 euro te koop was. Bovendien ging de tekst op het document niet over tandheelkunde, maar over aardrijkskunde en geschiedenis. De man zou meerdere gebitten hebben geruïneerd.

Schijnconstructie

Nu wil de zorgverzekeraar de 700.000 euro alsnog terug, omdat de man niet zo armlastig zou zijn als hij zegt. Zo zou hij een riante woning hebben en ook een tijdlang een auto van 150.000 euro hebben gehad. Die zou een paar jaar later voor 12.000 euro verkocht zijn, maar dat gelooft de zorgverzekeraar niet.

Daarnaast is zijn salaris van 1200 euro per maand volgens DSW niet reëel en zou dat slechts worden opgevoerd om de indruk te wekken dat de Rotterdammer geen cent te makken heeft. De man is in dienst bij zijn zoon, die de praktijk in 2016 van hem overnam. Hij heeft wel een geldig tandartsdiploma.

Huis van zijn vriendin

De advocaat van de Rotterdammer zegt dat zijn cliënt transparant is. Zo zou de koopwoning waarin hij woont deels van zijn vriendin zijn. De zaak die DSW heeft aangespannen zou bovendien tot reputatieschade leiden.

De rechtbank van Rotterdam doet over drie weken uitspraak, meldt de regionale omroep Rijnmond.