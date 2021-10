Maansteen teruggevonden op Amerikaanse vlooienmarkt

Een maansteen die de Amerikaanse staat Louisiana was kwijtgeraakt, is teruggevonden op een vlooienmarkt in de staat Florida. De vinder heeft de plaquette met het in kunststof gegoten steentje teruggegeven aan een museum.

De vinder, die anoniem wil blijven, vertelde tegen de website CollectSpace dat hij de houten plaquette ergens in de afgelopen vijftien jaar bij een yard sale moet hebben gekocht. "Ik weet niet eens meer hoeveel ik ervoor heb betaald."

De man had het object gekocht omdat hij vaker hout recyclet voor pistoolkolven. Hij kwam er pas achter dat hij iets bijzonders in handen had toen hij enkele jaren na zijn aankoop de houtkleur van de plaquette kon gebruiken. Voordat hij het plaatje zou verzagen, nam hij nog de moeite de tekst te lezen.

"Toen ik het las dacht ik: Hmmm, dat is gek. Ik zocht ernaar op internet en ontdekte dat ze op zoek zijn naar dit dingetje."

Relatiegeschenken

De Apollo-astronauten namen 382 kilo maanstenen mee terug naar aarde. Het meeste daarvan werd door NASA gereserveerd voor wetenschappelijk onderzoek, maar de Amerikaanse overheid gaf ook kleine stukjes weg aan alle 50 staten en aan 136 landen.

Erg zorgvuldig werd er door de ontvangers vaak niet omgesprongen met het zeldzame materiaal. In de loop der jaren raakte bijna de helft van alle uitgedeelde geschenken kwijt. Een steen die aan Nederland werd aangeboden bleek later versteend hout.

Louisiana heeft geen idee wanneer het nu teruggevonden stuk vermist is geraakt of hoe. Ook is niet duidelijk hoe het uiteindelijk in een andere staat is terechtgekomen. Onderzoek is door gebrek aan aanknopingspunten ook niet mogelijk.