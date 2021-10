Disney en Scarlett Johansson leggen ruzie bij over opbrengsten Black Widow

Een rechtszaak tussen Scarlett Johansson en Disney is van de baan. De twee partijen zijn tot een overeenkomst gekomen over de winstdeling van de film Black Widow. Details wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt.

Johansson klaagde de filmstudio kort na de première aan omdat ze geld zou mislopen doordat Disney de film tegelijk in de bioscoop en zijn eigen streamingdienst uitbracht. De actrice redeneerde dat de recette in de bioscoop, waarvan ze een deel zou ontvangen, door het thuiskijken lager uitviel. Ook vond ze dat haar film werd gebruikt om Disney+ in de markt te zetten.

Disney zei zich gewoon aan het contract met Johansson te houden en zei dat ze geen poot had om op te staan. Hollywood keek vol interesse naar de zaak, omdat door de coronapandemie het verdienmodel voor films is veranderd en streaming steeds belangrijker wordt.

Nieuwe projecten

Johansson zegt dat de zaak nu is bijgelegd en ze uitkijkt naar nieuwe projecten bij Disney. "Ik ben heel trots op het werk dat we de afgelopen jaren samen hebben gedaan en genoot van mijn creatieve band met het team."

Ook Disney klinkt verheugd dat de kou uit de lucht is. "Ik ben blij dat we er gezamenlijk uit zijn gekomen", reageert een studiohoofd. Johansson zou zich al opmaken voor een film over de pretparkattractie Tower of Terror.

Johansson (36) speelde sinds 2010 negen keer de rol van Black Widow in de Marvel-films, sinds haar eerste verschijning in Iron Man 2. De film Black Widow, waarin het personage de hoofdrol kreeg, haalde sinds juli wereldwijd zo'n 325 miljoen euro op. In de eerste twintig dagen na de première werd er 50 miljoen euro binnengehaald via Disney+, waar de film 21,99 euro kostte.