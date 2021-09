Servië en Kosovo beëindigen kentekenkift na bemiddeling EU

Na tussenkomst van de EU hebben Servië en Kosovo een akkoord gesloten dat voorlopig een einde moet maken aan een ruzie over kentekenplaten. De onenigheid escaleerde afgelopen week. Kosovo stationeerde speciale politie-eenheden langs de grens om Servische voertuigen te controleren en Servië vloog met gevechtsvliegtuigen en helikopters dicht langs de grens.

Het akkoord houdt onder meer in dat de rol van de Kosovaarse politie-eenheden wordt overgenomen door vredestroepen van de NAVO. In ruil daarvoor moeten etnisch-Servische Kosovaren hun opgeworpen blokkades bij grensovergangen verwijderen.

Servië erkent de onafhankelijkheid van Kosovo, uitgeroepen in 2008, niet. In het noorden van Kosovo wonen veel etnische Serviërs, die vaak nog rondrijden in auto's met Servische kentekens. Na de onafhankelijkheid heeft Kosovo echter eigen nummerborden gekregen.

Sticker plakken

De spanning tussen de landen ontstond nadat Kosovo vorige week had besloten Servische nummerborden te verbieden. Dat zou problemen opleveren voor de Servische minderheid in Kosovo, maar ook voor reizigers vanuit Servië. Hun kentekenplaat zouden ze bij het binnenrijden van Kosovo moeten vervangen voor tijdelijke Kosovaarse exemplaren.

Kosovo zei de maatregel te nemen omdat Servië al tien jaar hetzelfde doet. De speciale politie-eenheden aan de grens moesten de maatregel handhaven.

In plaats van het vervangen van de kentekenplaten is besloten vanaf nu stickers over bepaalde delen te plakken. Die maatregel blijft van kracht totdat er een definitieve oplossing gevonden is waar beide partijen zich in kunnen vinden.