Digitale revolutie bij de rechtspraak: de fax verdwijnt

Rechtbanken en gerechtshoven gaan afscheid nemen van de fax voor het uitwisselen van informatie. Met ingang van februari volgend jaar komt er een beveiligd e-mailsysteem voor het versturen van vertrouwelijke documenten. Sinds april van dit jaar is daarmee al proefgedraaid en dat is goed verlopen.

Nu wordt de fax nog heel veel gebruikt in het contact tussen gerechtelijke instanties en de partijen in een proces. De juridische instanties ontvangen per jaar zo'n 360.000 faxen en versturen er zo'n 42.000. Rechtbanken hebben een groot aantal faxnummers voor verschillende soorten zaken.

Onvrijwillig

Vrijwillig is het afscheid van de fax niet: de rechtbanken moesten op zoek naar een alternatief omdat KPN stopt met de ISDN-lijnen die voor faxen worden gebruikt. Dat is nu gevonden in het systeem Veilig Mailen, waarmee vertrouwelijke informatie versleuteld en veilig kan worden gedeeld via e-mail. De juridische status van een mailtje straks is hetzelfde als die van een fax nu.