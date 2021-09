De Jonge wil onderzoek naar ziekte fibromyalgie

Minister De Jonge gaat de Gezondheidsraad vragen om onderzoek te doen naar fibromyalgie. Hij doet dat naar aanleiding van een burgerinitiatief van Natalie Kramer, die de chronische ziekte heeft. Zij verzamelde ruim 56.000 handtekeningen en mocht vandaag in de Tweede Kamer haar verhaal doen.

Kramer, die sinds 2013 heeft geprobeerd om fibromyalgie op de Kameragenda te krijgen, wil erkenning voor de ziekte, waarvan de oorzaak nog niet bekend is en waarvoor nog geen behandeling bestaat. Ze loopt aan tegen een "argwanende houding" van onder meer de uitkeringsinstantie UWV.

De Jonge zal de Gezondheidsraad vragen of die snel onderzoek kan doen naar de ziekte, die gepaard gaat met chronische pijn in bindweefsel en spieren, stijfheid en vermoeidheid. Als de raad daartoe niet in staat is, zal hij zich bijvoorbeeld tot het Gezondheidsinstituut NIGZ wenden. "Want u wilt niet in 2024 antwoord op uw vragen."