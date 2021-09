Bryan Roy krijgt taakstraf om dreigtweet voor premier Rutte

Oud-profvoetballer Bryan Roy is door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur wegens bedreiging van demissionair premier Mark Rutte. Als hij binnen twee jaar weer in de fout gaat, komt daar een gevangenisstraf van vier weken bij.

De 51-jarige Roy had in april gereageerd op een tweet waarin iemand de premier opriep af te treden. "Headshot krijgtie straks", was zijn reactie. Omdat er aangifte werd gedaan, pakte de politie Roy kort na het bericht op voor verhoor.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van tien weken geëist, waarvan vier weken voorwaardelijk.

Eerder in opspraak

Roy, die in zijn loopbaan 32 keer uitkwam voor Oranje, raakte vorig jaar ook al in opspraak na bedreiging van AD-journalist Chris Klomp, vanwege diens stukken waarin coronacomplotten worden ontkracht. "Ik weet waar je woont nu", schreef hij toen. "Slapen doen we 's nachts, alleen jij niet."