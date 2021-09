Nederlandse tennisser: mijn dubbelpartner deed mee aan matchfixing

Officier van justitie Anne de Leeuw, bij het Openbaar Ministerie belast met matchfixing, is niet verbaasd over het verhaal van de tennisser. "Toptennisser zijn kost zo ontzettend veel, dat dat bijna al een risicofactor is voor matchfixing", stelt ze.

"In Nederland hebben we tientallen proftennissers, maar er zijn er maar een paar die daar echt een goede boterham aan kunnen verdienen. Voor de rest is het hard ploeteren, en kost het heel veel geld. Dus daar ligt sneller het gevaar op de loer dat je een alternatief verdienmodel voor jezelf creëert om die sport te kunnen blijven beoefenen."

De enigen aan wie de jonge tennisser zijn verhaal tot dusver had durven vertellen zijn zijn ouders en zijn therapeut Bas Brons, bij wie hij in behandeling was voor een gokverslaving. "Ik merkte gewoon dat die jongen nog iets kwijt wilde. Dus ik zeg: joh, hoe zit dat eigenlijk met matchfixing? En toen merkte je dat hij van die vraag schrok, maar ook opgelucht was dat hij er eindelijk iets over kon vertellen", aldus Brons in de podcast.

Uitroeien

De tennisser zou zijn verhaal ook kunnen melden aan de International Tennis Integrity Agency (ITIA), de organisatie die namens de tennisfederaties onderzoek doet naar matchfixing. Maar de tennisser zegt dat niet te willen omdat hij bevriend is met de speler die hem over matchfixing vertelde. Bovendien is hij bang dat het uiteindelijk ook gevolgen voor hemzelf gaat hebben.